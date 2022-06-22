Ресторан Grao de Café загорелся в центре Москвы

Фото: Новости Москвы / Telegram

Ресторан на Мясницкой улице в центре Москвы загорелся в среду вечером. В Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали ролик с места, на котором видно, что из заведения под названием Grao de Café валит густой черный дым. На месте уже работают пожарные расчёты.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, возгорание удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Весь персонал и гости ресторана успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Департамент транспорта столицы уточнил, что на Мясницкую улицу прибыли пожарные автомобили, которые перегородили проезд, поэтому движение для водителей доступно только по одной полосе.

Днем в среду в Москве эвакуировали ТЦ «Афимолл». Причиной пожара в магазине косметики «Рив Гош» стало возгорание жировых отложений в вытяжке кафе, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. Информации о пострадавших нет. До прибытия пожарных торговый центр самостоятельно покинули семь тысяч человек.