Республика Бенин может стать партнером России в сфере образования Министр Ладекан: Бенин и Россия могут сотрудничать в сфере образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порто-Ново заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере образования, заявила министр высшего образования и научных исследований Республики Бенин Элеонора Яи Ладекан во время участия во II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани. По ее словам, которые приводит «ФедералПресс», в стране в Западной Африке сейчас проходит процесс цифровизации.

На данный момент цифровизация в республике проходит на среднем этапе, и поэтому нам важна интеграция. Участие в данном форуме нам позволяет увидеть модернизацию, которая проходит в Российской Федерации, и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество, — уточнила Ладекан.

Она также обратила внимание, что российские разработки в сфере высоких технологий способны найти широкое применение в республике, особенно в вопросах искусственного интеллекта, цифровой безопасности и продвижения онлайн-платформ для обучения.

При этом профессор Сергей Кузнецов ранее допустил возможность того, что худшие сценарии по развитию мощного искусственного интеллекта могут воплотиться в жизни в течение следующих десяти лет. По его мнению, система получает развитие за счет большого количества поступающих данных.