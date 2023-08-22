«Решит президент»: в Госдуме высказались о будущем генерала Суровикина Депутат Госдумы Соболев допустил увольнение Суровикина с военной службы

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и генерал-полковник Сергей Суровикин (слева)

Увольнение Сергея Суровикина с военный службы вполне вероятно, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. При этом, по его словам, официальных данных по этому поводу пока нет, решение о должности Суровикина будет принимать президент РФ Владимир Путин.

У меня таких данных нет, но такое вполне вероятно. Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данный по этому поводу пока нет, так что не могу опровергнуть или подтвердить. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент, — сказал Соболев.

Ранее экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил со ссылкой на источники, что генерала Сергея Суровикина отправили в отставку с поста командующего Воздушно-космическими силами РФ. Он подтвердил, что сообщения Telegram-каналов об отставке Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности. Журналист не раскроет своих источников иначе как по решению суда.

Отмечается, что генерал занимал эту должность с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022-го по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.