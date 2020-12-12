Решетников заявил о мерах по сдерживанию цен на продукты питания

https://static.news.ru/photo/8bb04f1e-3df4-11eb-837a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российскими властями приняты меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Об этом на совещании заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он, в частности, сообщил, что до 20 декабря должны быть заключены соглашения для стабилизации цен с российскими производителями подсолнечного масла и сахара. Эти договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года.

По словам министра, власти готовятся ввести таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла, если не будут соблюдаться соглашения по ценам. Кроме того, возможно введение квоты на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня 2021 года — с таким предложением выступило ведомство.

Решетников отметил, что заниматься мониторингом выполнения соглашений с производителями будет ФНС. Кроме того, в следующем году господдержку получат производители сахара, хлеба и переработки муки.

Экспортная пошлина на пшеницу может составить €25 внутри квоты, а вне её — 50%, но не менее €100. Помимо этого, правительство может получить право устанавливать планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%, подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска назвал странной реакцию властей и простых россиян на рост цен на продовольствие. По его словам, здесь нет ничего удивительного, поскольку аграрии платят слишком высокие проценты по кредитам.