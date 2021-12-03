Решения по корректировке зарплат шахтёров будут выработаны до конца года

В декабре 2021 года будут выработаны решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части зарплаты. Предложения будут разрабатываться с привлечением представителей профсоюзов и угольнодобывающих предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова, а также председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Игоря Мохначука.

Я уверен, что мы найдём компромиссные правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений, — заявил министр.

Котяков отметил необходимость корректировки отраслевого соглашения угольной промышленности. По его словам, несмотря на нормы Трудового кодекса, существует специфика отрасли, которая требует корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части заработной платы.

По мнению Мохначука, существуют предложения по улучшению ситуации с точки зрения снижения рисков «погони шахтёров за заработной платой», чтобы она стала более стабильной. Будут подготовлены необходимые изменения, которые следует внести в трудовое законодательство, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.