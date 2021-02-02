Решение суда по Навальному ожидается около 20:00

https://static.news.ru/photo/36a10f02-656a-11eb-96d2-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Решение суда по делу о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный ориентировочно ожидается в 20:00. Об этом заявила пресс-служба суда.

В столице 2 февраля проходит выездное заседание Симоновского суда столицы в Мосгорсуде, который может изменить приговор в отношении Навального, заменив условный срок на реальный. Решение суда можно ожидать в районе восьми вечера.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. В аэропорту он был задержан. ФСИН предъявляет ему обвинение в уклонении от контроля над исполнением условного наказания.

В свою очередь Навальный заявляет, что он не мог отмечаться в российской полиции, поскольку проходил лечение от отравления в Германии и у него есть все справки, в том числе и последняя от 15 января из клиники Charité. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Как писал NEWS.ru, Навальный во время выездного заседания Симоновского суда в здании Мосгорсуда вступил в словесную перепалку с представителем прокуратуры. По словам политика, прокурор не имеет права произносить слово «закон», так как «олицетворяет собой беззаконие».