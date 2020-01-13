https://static.news.ru/photo/2cc56ec8-35ec-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Московский городской суд пересмотрит вердикт об отказе в удовлетворении исковых требований родственников погибших в катастрофе самолёта Ту-154 Минобороны под Сочи в 2016 году.

По словам адвоката родственников погибших Игоря Трунова, соответствующее решение принял второй Кассационный суд.

Мы считаем, что в данной ситуации хорошо, что иски отправили на пересмотр в Мосгорсуд, а не в районный — там более профессиональные судьи, — отметил он в комментарии для ТАСС.

18 апреля Мещанский суд столицы отклонил иск родственников погибших в крушении самолёта Ту-154 Минобороны. Они обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Московский городской суд признал законным это решение.

Ранее NEWS.ru писал о прекращении расследование дела о катастрофе самолёта Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, в которой погибли 92 человека, в том числе музыканты ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты федеральных телеканалов. Следствие рассматривало версии о вине пилота и халатности наземных служб.