Решение о сроках ЕГЭ примут во второй половине мая

https://static.news.ru/photo/c6e81cf2-7e4f-11ea-913d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Решение об изменении сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на данный момент дата начала единого экзамена уже определена — 8 июня. Однако, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, сроки могут измениться.

После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения, — заявил в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Музаев сообщил, что задания экзамена не будут корректироваться даже в случае повторного переноса ЕГЭ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, опубликовали рекомендации по самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 15 учебным предметам. 15 и 16 апреля на сайте ФИПИ появятся рекомендации и по подготовке к ОГЭ для девятиклассников.