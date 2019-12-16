https://static.news.ru/photo/edd3fd2a-209b-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), касающееся сговора во время проведения аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, областного Министерства дорожного хозяйства и компании «Южуралмост».

По данным пресс-службы ФАС, ведомство намерено оспорить вердикт суда, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее юридический защитник бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев заявил, что правоохранительные органы прекратили уголовное дело против его подзащитного. По его словам, постановление было признано необоснованным и незаконным.