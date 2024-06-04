Репродуктолог усомнился в возможности Пугачевой быть матерью для двойни «Радио 1»: история Пугачевой о родстве с двойней выглядит как пиар

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева теоретически может быть биологической матерью для двойни Елизаветы и Гарри, которых та воспитывает в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил в беседе с «Радио 1» источник из сферы репродуктологии. Однако, по его словам, с практической точки зрения такая ситуация вряд ли возможна.

Теоретически такая ситуация с яйцеклеткой возможна, а практически… Это пиарская история. Я ничего хорошего и красивого не расскажу, плохого — не буду, — уточнил эксперт.

Специалист напомнил, что репродуктивное здоровье каждой пациентки стоит разбирать индивидуально. При этом важную роль в функционировании яйцеклеток играет генетическая закладка у женщины.

Здесь важна генетическая закладка: кому что заложено, тот так и реализуется. Теоретически возможно все. Влегкую в 50 лет не получается ни у кого родить. Таких детей на Руси называли «поскребыши» — единичные случаи, исключительные, — заключил репродуктолог.

Депутат Госдумы Александр Шолохов ранее отметил, что новую композицию певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стоит проверить с точки зрения закона. Он добавил, что любое творчество должны отвечать прописанным нормам.