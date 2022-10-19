Репродуктолог рассказала о главном отличии ЭКОшников от обычных детей Репродуктолог Милютина: двойняшки после ЭКО часто рождаются недоношенными

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Появившиеся путем естественного зачатия дети и рожденные посредством метода ЭКО развиваются абсолютно одинаково и ни один специалист не отличит их друг от друга, рассказала в беседе с NEWS.ru гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Однако, по словам врача, отличия могут проявляться в случае многоплодной беременности, если в программе ЭКО перенесено несколько эмбрионов. В этом случае двойняшки или близнецы часто рождаются недоношенными.

Дети от многоплодной беременности часто рождаются преждевременно, соответственно у них все проблемы недоношенных детей могут быть. Это не зависит от метода зачатия. А те споры, которые шли, что дети после ЭКО отличаются более высоким интеллектуальным развитием, в дальнейшем пришли к выводу, что просто эти дети очень желанные, им родители уделяют гораздо больше времени и они могут показывать лучше результаты, но по врожденным особенностям они не отличаются от обычных детей, — объяснила Милютина.

Репродуктолог добавила, что после ЭКО важно, чтобы были одноплодные беременности. В этом случае совершенно точно будут здоровые дети.

Ранее Милютина рассказала, что молодым людям лучше всего задуматься о планировании ребёнка месяца за три-четыре до прекращения предохранения и в первую очередь необходимы чисто оздоровительные мероприятия. По её словам, как мужчине, так и женщине стоит нормализовать вес, правильно питаться, исключить синтетические продукты, алкоголь и курение.