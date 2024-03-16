Репродуктолог объяснила, почему женщины стали рожать позже Репродуктолог Младова: женщины рожают позже из-за незнания фактов о фертильности

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Средний возраст рождения первого ребенка повышается в России и во всем мире, заявила «Российской газете» главный врач клиники Remedi и репродуктолог Елена Младова. По ее словам, большинство женщин не получают информацию о том, что их фертильность ограничена и с возрастом начинает снижаться уже после 35 лет, поэтому с легкостью тратят время на выстраивание карьеры.

Большинство пациенток уверены, что можно одинаково успешно забеременеть в 20 и в 40 лет, поэтому откладывают вопрос деторождения, а потом сталкиваются с невозможностью забеременеть, пояснила медик. Возможно, женщины откладывают сегодня рождение детей еще из-за того, что институт бабушек уже не так развит, как раньше, предположила она, — некому помогать присматривать за малышом.

Ранее 39% россиянок в возрасте от 18 до 45 лет, опрошенных фондом ВЦИОМа, сказали, что не намерены рожать ребенка в ближайшие пять лет из-за материального положения. Еще 38% сослались на нестабильность и негативную политическую ситуацию в стране, 36% респонденток считают свой возраст неподходящим для материнства, а 18% ограничены состоянием здоровья.

До этого ВЦИОМ известил, что 47% россиян выступают против запрета на свободную продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Против вмешательства государства преимущественно выступают сами женщины, молодежь и активные пользователи интернета.