Репродуктолог назвала зимние факторы, способные помешать зачатию Врач Колода: зачатию зимой могут помешать переохлаждение и перегрев в бане

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Кратковременное переохлаждение зимой, как и перегрев в бане, могут помешать зачать ребенка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-репродуктолог Юлия Колода. По ее словам, эти факторы могут нарушить фертильность за счет активизации воспалительных процессов.

В нашем организме живут до 2,5 кг бактерий, часть из них — условно-патогенные. Они оказывают отрицательное влияние только при своем избыточном размножении <...> на фоне снижения иммунитета. Выраженное переохлаждение — это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов, — подчеркнула специалист.

Среди таких обострений врач выделила хронический цистит, пиелонефрит (воспаление почек), сальпингоофорит (воспаление придатков матки) и ряд других. Эти процессы могут оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье и женщин, и мужчин.

Кроме того, по словам врача, ударом по мужской фертильности является перегрев при посещении бани. Избыточное перегревание может отрицательно сказаться на сперматогенезе — формировании и развитии сперматозоидов. Эксперт напомнила, что полный цикл сперматогенеза составляет примерно 73--75 дней, это время необходимо мужскому организму для восстановления здоровья семени.

Ранее врач-онколог Марина Шорина заявила, что беременность после рака молочной железы безопасна и не влияет на прогноз выживаемости. Специалист подчеркнула, что при этом беременной женщине потребуется постоянный контроль за состоянием здоровья со стороны медиков.