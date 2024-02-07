Репортер объяснил судьбоносность интервью Путина Карлсону Репортер Руденко: интервью Карлсона с Путиным поможет донести до общества правду

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Такер Карлсон

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным поможет донести до миллионов людей на Западе реальность, заявил в Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, после публикации беседы именно общество будет определять будущее США и помощь Украине.

Если у кого-то непонимание по поводу того, почему это важно, то он немного не в теме информационного противостояния. Приведу просто цифры: взятое Такером интервью у президента Аргентины просмотрели 427 миллионов человек. А это как раз та западная аудитория, которая ничего не слышит и ничего не видит. И как раз такие интервью могут донести до их общества реальность, — объяснил Руденко.

Репортер отметил, что интервью может повлиять на мнение американцев в том числе на выборах президента США. Люди будут решать, кого приведут к власти — поддерживающих деньгами Киев демократов или республиканцев, не желающих затягивать конфликт, резюмировал Руденко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин согласился на беседу с Карлсоном. По его словам, этот журналист занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ. Песков уточнил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской. Пресс-секретарь добавил, что в последние два года западные журналисты неоднократно запрашивали интервью с российским лидером. Однако из-за их необъективности в этом не было смысла, подчеркнул Песков.