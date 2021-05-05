Стальные птицы над куполами Кремля: фото репитиции воздушной части Парада

В небо над Кремлём и Красной площадью поднялись 76 вертолётов и самолётов России — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне. Над Москвой также можно было заметить пилотажные группы «Беркуты», «Русские витязи» и «Стрижи».
Откроют воздушную часть Парада в этом году три тяжёлых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и затем пилотажная группа на ударных Ми-28Н. А главной особенностью авиационной части парада Победы в этом году станет полёт стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолётов Су-35С.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru