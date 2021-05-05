Стальные птицы над куполами Кремля: фото репитиции воздушной части Парада

В Великую субботу, 1 мая, православные в России посещали храмы, чтобы освятить пасхальные яйца, куличи и другие яства. Так, за Божьим благословением для праздничного стола пришли верующие в Сретенский монастырь в Москве.

Прихожане освятили пасхальную снедь на улице у храма. Еду, разложенную на специальных столах, священник окропил святой водой. Перед трапезой следует трижды исполнить главное пасхальное песнопение: «Христос воскресе из мёртвых, смертию...