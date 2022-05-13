Репетитор дала советы, как подготовиться к ЕГЭ за две недели Репетитор Коршунова: для подготовки к ЕГЭ нужно чётко распланировать оставшиеся две недели

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Для подготовки к ЕГЭ нужно чётко распланировать оставшиеся две недели, выбрать самые «ценные» задания и заняться своими сильными сторонами, посоветовала репетитор по русскому языку Ксения Коршунова в разговоре с KP.RU. Обязательно нужен ежедневный полноценный сон и один день отдыха в неделю.

Нужно проанализировать КИМы, понять, какие задания принесут вам максимальное количество баллов, и сделать упор на них. Например, в ЕГЭ по русскому это задания 8 и 26, а также сочинение. Смотрите сами — восьмое задание даёт почти 10 в стобалльной системе, 26-е — немногим меньше, а сочинение — 42 балла из возможных 100. Так что наваливаемся на самые дорогие варианты, — сказала Коршунова.

Она добавила, что при дефиците времени лучше потратить его на отработку тех заданий, которые получаются, чтобы предотвратить потерю баллов. Также важно помнить: из-за неудачного экзамена «мир не рухнет», ЕГЭ можно пересдать через год.

5 мая стало известно, что в России запустили петицию с требованием разрешить 11-классникам свободное посещение непрофильных предметов, которые они не будут сдавать на ЕГЭ. Автором обращения стал основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ «100балльный репетитор» Эрик Ковалёв. По его словам, на других уроках ученики всё равно готовятся к своим экзаменам.