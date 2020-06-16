Репетировать парад Победы на Красной площади в Москве будут по ночам

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В Москве приступили к подготовке ночных репетиций парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. В общей сложности будет задействовано более 800 военнослужащих механизированной колонны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Две такие тренировки состоятся 17 и 18 июня. Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

Для хранения техники и проведения работ была выделена специальная площадка на улице Нижние Мнёвники. Там оборудованы тенты с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.

По информации оборонного ведомства, в состав колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Среди них — танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», а также тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

Часть техники пройдёт по Красной площади впервые.

В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

В российской столице уже возобновились репетиции шествия. На время тренировок 17, 18 и 20 июня, а также 24 июня, когда в Москве пройдут праздничные мероприятия, центральные улицы столицы будут перекрыты.

Как писал NEWS.ru ранее, готовность приехать в Москву уже подтвердили лидеры 12 государств. Все ранее разосланные российской стороной приглашения остаются в силе. Несмотря на отменённый режим самоизоляции, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам во время проведения парада Победы оставаться дома.

В ряде городов страны из-за эпидемической ситуации региональные власти отменили или перенесли проведение праздничных шествий.