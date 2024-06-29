Рэпер ST дал напутствие выпускникам на «Алых парусах» Рэпер ST пожелал выпускникам на «Алых парусах» быть смелее

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Рэпер ST

Популярный рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) выступил перед выпускниками на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и дал им напутствие. Он исполнил песню «Другое дело», которой поднял дух вчерашним школьникам. Праздник транслировал Пятый канал.

У тебя все получится! Давай, действуй смело, — обратился к выпускникам ST.

Рэпер также исполнил песню «Классика», в которой повествуется о начале его карьеры: от записей в студийных подвалах и до концертных залов, полных зрителей.

Ежегодный праздник выпускников школ «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге 28 июня. Мероприятие завершилось проходом по Неве брига «Россия» и салютом. Шествие корабля с символичными парусами сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Всего шоу посетили около 70 тысяч школьников и их сопровождающих.

До этого стало известно, что в петербургском Ледовом дворце 17 и 18 июля пройдет музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В первый день мероприятия зрителей ждет выступление популярных артистов, например, Ханны, Artik&Asti, Натана, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольги Серябкиной и Олега Майами. Во второй день гостей ждет лирический мюзикл «О музыке и о любви».