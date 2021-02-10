Рэпер Слава КПСС арестован на семь суток

https://static.news.ru/photo/5ab9b4a4-6ba8-11eb-931f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, получил административный арест на семь суток решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Он признан виновным в мелком хулиганстве.

Из протокола следует, что 3 февраля 2021 года в 00:01, проходя вдоль дома 88 по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределённого круга лиц, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что рэпер не согласился с протоколом. В итоге суд принял решение назначить ему наказание в виде семи суток ареста.

Ранее Славу КПСС задержали за участие в акции протеста 2 февраля в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, но затем отпустили. О своём освобождении Гнойный написал в Twitter. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что судить его будут 10 февраля.

Как писал NEWS.ru, читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный) предстал перед судом по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности. Обвинение запросило для него наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. По версии следствия, блогер разместил на своём канале в YouTube ролик, в котором, среди прочего, угрожал применить насилие в отношении силовиков.