Рэпер Птаха рассказал, посетит ли могилу Пригожина Рэпер Птаха: обязательно приеду на могилу Евгения Пригожина и поставлю свечку

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Рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил NEWS.ru, что обязательно приедет на могилу бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. Музыкант отметил, что поставит за предпринимателя свечку.

Да, обязательно заеду туда (на могилу Пригожина. — NEWS.ru), поставлю свечку. Как бы там ни было, что бы там ни говорили, но человек очень много сделал для нашей страны в плане СВО. И президент сказал, что человек, хоть и неоднозначный, со сложной судьбой, но герой, — отметми Нуриев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не намерен посещать могилу бизнесмена. По словам парламентария, он, возможно, поучаствовал бы в похоронах Пригожина, если бы не события, произошедшие в конце июня. Милонов подчеркнул, что считает их совершенно неприемлемыми. С 23 по 25 июня в РФ была совершена попытка переворота с участием бойцов ЧВК «Вагнер».

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент РФ Владимир Путин не присутствовал на церемонии. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров были предприниматель, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. На борту находились десять человек, все они погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.