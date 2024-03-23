Рэпер Pharaoh вместе с женой пришел на церемонию прощания с Уткиным

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Рэпер Pharaoh

Российский рэпер Pharaoh пришел на церемонию прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным, который скончался 19 марта на 53-м году жизни, сообщает корреспондент NEWS.ru. Музыкант посетил траурное мероприятие вместе с супругой — бывшей участницей шоу «Битва экстрасенсов» Соней Егоровой. Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице при президенте России.

Pharaoh является сыном футбольного функционера Геннадия Голубина, который состоял в дружеских отношениях с Уткиным. В течение семи лет он профессионально занимался футболом, выступая за клубы ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Ранее бывший игрок сборной России и петербургского клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал, что у них с Уткиным была традиция вместе есть паэлью. По его словам, комментатор очень любил это испанское блюдо. Радимов заявил, что в последний раз виделся с Уткиным в ноябре прошлого года на свой день рождения. Экс-футболист также добавил, что в последнее время комментатор жаловался на здоровье.

Телеведущий Иван Ургант ранее заявил, что его последний разговор с Уткиным состоялся чуть больше недели назад. По его словам, они вообще редко разговаривали и в основном поздравляли друг друга с днем рождения в сообщениях. Как объяснил Ургант, он посмотрел фильм блогера Виктора Кравченко, снятый об Уткине, и поэтому решил позвонить.