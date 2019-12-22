Рэп-исполнитель Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy, перекрыл движение на московском Новом Арбате в час пик. Певец снимал себе клип.
Мужчина шёл пешком по дороге в окружении дорогих автомобилей,
Ранее этот артист неоднократно привлекался к ответственности за стритрейсинг.
Как писал NEWS.ru, накануне несколько десятков жителей украинского Светловодска перекрыли дорогу с требованием включить в городе отопление. Протестующие пропускали только представителей спецслужб.
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