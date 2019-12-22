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Новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург из-за своей дороговизны пользуются меньшей популярностью у россиян, чем поездки в Москву.

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По её словам, в 2019 году часть туроператоров фиксирует снижение спроса на путешествия в Северную столицу, другая часть отмечает...