Рэпер Oxxxymiron отпущен после задержания на акции в поддержку Навального

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Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron отпущен после того, как ранее был задержан на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге.

По нашей информации, отделался покатушками на автобусе. Протокол в отношении него не составили и отпустили так, — говорится в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Ранее стало известно, что артист появился на митинге в свой день рождения. По его словам, он пришёл поддержать политических заключённых.

Несогласованные митинги в поддержку Навального проходят в десятках российских городов. Согласно последним данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», силовики в общей сложности задержали более двух тысяч человек.

Первую тройку по числу задержанных составляют Москва, Санкт-Петербург и Красноярск — 469, 211 и 194 человека соответственно. В некоторых городах силовики действуют довольно жёстко. В частности, в Северной столице они применили электрошокеры.

Как писал NEWS.ru, представители силовых структур Санкт-Петербурга задерживают журналистов, которые выполняют свою работу на акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом рассказали в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.