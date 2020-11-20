Рэпер Natan записал трек в поддержку Артёма Дзюбы

https://static.news.ru/photo/cff2efae-2b54-11eb-8391-fa163e074e61_660.jpg Натан Фото: natan_official/instagam.com

Российский рэпер Natan после публикации скандального видео с футболистом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой записал трек в поддержку спортсмена.

Как сообщил исполнитель в своём Instagram, трек называется «#ямыдзюба». В одной из строчек композиции звучит следующее: «Если бэйби не со мной, я играю рукой». По словам рэпера, отсутствие Дзюбы в составе сборной России является настоящей ошибкой. Natan подчеркнул, что разгромное поражение от Сербии в Лиге наций является тому подтверждением.

Интимное видео с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в Лиге наций. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3), а 18 ноября — команде Сербии (0:5).

Ранее NEWS.ru писал, что друзья Артёма Дзюбы опровергли сообщения о его скором разводе с женой Кристиной. Окружение пары утверждает, что этот союз выдержит любые трудности, в том числе публикацию интимного видео с участием спортсмена.