РЭО подготовил перечень из одноразовых предметов, которые следует запретить

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил перечень из 28 одноразовых предметов, которые следует запретить в России из-за сложностей их утилизации или переработки, рассказал генеральный директор компании Денис Буцаев. В список вошла одноразовая посуда, ватная палочки и саше-пакеты, пишет «360».

Мы в РЭО подготовили целый перечень неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки — 28 наименований. Туда вошла и одноразовая посуда, и дой-паки, мелкие предметы вроде ватных палочек, саше-пакетов, ложементы из полистирола и т. д. Сейчас этот перечень изучают коллеги из Минпромторга, — подчеркнул Буцаев.

Сославшись на данные региональных операторов, Буцаев отметил, что 27 из 28 наименований в списке даже не отбираются на сортировках мусора, а сразу отправляются на полигон. По его словам, определённую роль играет даже цвет упаковки тары.

Редкие пластиковые бутылки кислотных или чёрного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — тонну бутылок, а это более 30 тысяч единиц. Это нереально, — пояснил гендиректор РЭО.

Ранее Буцаев заявил, что около половины пластика в России невозможно переработать. Он объяснил, что это вызвано материалами упаковки и сложностями в сортировке мусора. Он привёл в пример подложку из вспененного полистирола, которую не удастся переработать, если на неё попадет капля жира. Также некоторые отходы невозможно извлечь во время сортировки, как одноразовые вилки из термопластика, который вообще-то перерабатывается.