https://static.news.ru/photo/9530d60a-62fb-11ea-b963-fa163e074e61_660.jpg Андрей Чибис и Илья Гудков Фото: gov-murman.ru

Генеральный директор Российского экологического оператора Илья Гудков провёл встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. По итогам переговоров стороны договорились, что будут вести совместную работу над разработкой новых мер по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В настоящий момент региональное правительство применяет только участие в уставном капитале и гарантии, передаёт телеканал «360».

Также Чибис и Гудков съездили на завод по термической обработке ТКО и в экотехнопарк.

Объекты не просто работают, у них есть чёткий план и понимание, как они будут развиваться, чтобы к 2024 году обеспечить достижение показателей федерального проекта, — сказал Гудков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что система «РЭО Радар» повлияла на ситуацию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря технологии региональные операторы решили свыше пяти тысяч проблем. В пресс-службе РЭО выделили три основные сложности, с которыми сталкиваются граждане в обращении с мусором.