Рената Литвинова приезжала в квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Актриса Рената Литвинова 11 июня приехала в гости к своему старому другу Михаилу Ефремову. Она посетила квартиру в центре Москвы, в которой проживает актёр со своей семьёй.
Литвинова зашла в квартиру и через несколько минут покинула её. Ефремов в это время находился на допросе, который в итоге длился около пяти часов.
Актриса является крёстной матерью дочери Ефремова. Сам актёр, узнав о приезде коллеги от журналистов, заявил, что не может ничего комментировать, так как он подписал договор о неразглашении,
Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, врачи не смогли спасти ему жизнь.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.
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