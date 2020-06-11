Рената Литвинова приезжала в квартиру Ефремова, пока он был на допросе

https://static.news.ru/photo/b251b534-ac24-11ea-b2ae-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Рената Литвинова 11 июня приехала в гости к своему старому другу Михаилу Ефремову. Она посетила квартиру в центре Москвы, в которой проживает актёр со своей семьёй.

Литвинова зашла в квартиру и через несколько минут покинула её. Ефремов в это время находился на допросе, который в итоге длился около пяти часов.

Актриса является крёстной матерью дочери Ефремова. Сам актёр, узнав о приезде коллеги от журналистов, заявил, что не может ничего комментировать, так как он подписал договор о неразглашении, передаёт argumenti.ru.

Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.