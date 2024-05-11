РЕН ТВ: водитель упавшего в реку автобуса незаконно регистрировал мигрантов РЕН ТВ: водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно ставил на учет мигрантов

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Водитель автобуса, который накануне рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, занимался незаконной постановкой на учет мигрантов, сообщил РЕН ТВ источник. По данным телеканала, с помощью Рахматшоха Курбонова на учет встали как минимум десять человек.

Курбонов занимался этим с 10 февраля по 31 марта 2024 года. В документах он фигурировал как принимающая сторона, – уточнил собеседник РЕН ТВ.

Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о фиктивной постановке на учет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что водителя упавшего в петербургскую Мойку автобуса штрафовали пять раз за последний год. По его информации, он нарушал ПДД, за что заплатил порядка 5 тысяч рублей.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга приступили к комплексной проверке в отношении компании «Такси», автобус которой 10 мая упал в реку в центре города. Уточняется, что руководство компании-перевозчика активно взаимодействует со следствием, оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе и из кабины автобуса.

По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.