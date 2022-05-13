РЕН ТВ: телефонные мошенники похитили более 1 млн рублей у замглавы ФНС

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники смогли обмануть заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светлану Бондарчук и похитить у неё более 1 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленники по телефону убедили Бондарчук, что её вклад в крупном российском банке находится в опасности, денежные средства необходимо «спасти» и вывести на специальный счёт. После совершении перевода аферисты перестали выходить на связь.

Опытному налоговику позвонили неизвестные люди, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности одного из известных российских банков. Аферисты сказали, что на вклад Бондарчук совершено посягательство и деньги нужно «спасать». Преступники уговорили налоговика перевести 1,2 миллиона на их счёт, после чего перестали выходить на связь, — говорится в сообщении.

Телефонные мошенники ранее выманили у балерины Большого театра Татьяны Осиповой один миллион рублей. На протяжении семи часов девушке звонили, представляясь сотрудниками Центробанка и полиции, и уговаривали «сохранить деньги» после взлома банковского счёта.

Мошенники предложили Осиповой «помощь»: чтобы предотвратить мнимую угрозу, балерина должна была подать заявку на получение другого кредита, обналичить деньги и перевести их на некоторый «безопасный счёт». Артистка последовала всем инструкциям мошенников, после чего лишилась более одного миллиона рублей.