Суханов в суде рассказал о получении 800 тысяч рублей от Чемезова

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Кирилл Суханов

Корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда сообщил, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов рассказал о получении денежных средств в размере 800 тысяч рублей от руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По информации источника, Суханов признает вину в этом, однако обвиняемый по делу о вымогательстве не указал, за что получил деньги. Кроме того, он отказался признавать вину в размещении постов в одном из Telegram-каналов, поскольку, по его словам, не имел к ним доступа.

РЕН ТВ, ссылаясь на материалы судебного дела, сообщил, что Суханов был задержан в ресторане Regent в центре Москвы в ходе оперативного эксперимента при получении вышеупомянутой суммы от Чемезова.

Ранее в суде по ходу рассмотрения дела против бывшего главреда «Татлера» Ариана Романовского и Суханова следователь заявил, что потерпевшим является глава Ростеха Сергей Чемезов. По версии следствия, фигуранты вымогали у него 11 миллионов рублей. Обвиняемые требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».