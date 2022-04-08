РЕН ТВ: Ксения Собчак продала квартиру за 1 млрд рублей в центре Москвы

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за $10,3 млн (1 млрд рублей на момент продажи), сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что речь идёт об апартаментах в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» района Хамовники. По данным канала, покупателем стал совладелец букмекерской конторы «Фонбет» Максим Кирюхин, владеющий 8,67% акций БК.

Квартира уже продана, вместе с обоими машино-местами, — сообщил собеседник телеканала.

Помимо жилой площади в cобственности у Ксении Собчак находилось два машино-места. Общая площадь квартиры неизвеcтна, но источник предполагает, что её квартира объединена с другой, принадлежавшей матери журналистки. Отмечаетcя, что официально зарегистрирована жилплощадь была только 25 февраля 2022 года, а 4 апреля жилплощадь переоформили на бизнесмена.

5 апреля Ксения Собчак случайно проговорилась о возвращении из Израиля в Москву. В Израиле она пребывала с сыном с конца февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не клеветать на артистов и не записывать их в пятую колонну. Он подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они не являются врагами государства.