Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Ремонт дорог завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов. Также отремонтировали дождеприёмники и смотровые колодцы.

Последним этапом, которым в настоящее время занимаются специалисты, является нанесение дорожной разметки.

Ремонт проходил в Большом Палашевском, Благовещенском, Богословском, Вспольном, Большом Козихинском и Ермолаевском переулках, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве.

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