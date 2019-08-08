Ремонт дорог завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов. Также отремонтировали дождеприёмники и смотровые колодцы.
Последним этапом, которым в настоящее время занимаются специалисты, является нанесение дорожной разметки.
Ремонт проходил в Большом Палашевском, Благовещенском, Богословском, Вспольном, Большом Козихинском и Ермолаевском переулках, сообщает «
Как ранее писал News.ru, специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве.