Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает жителей России во второй половине августа. Она заверила, что холодный циклон, испортивший погоду в Москве в июле и начале августа, направился на крайний северо-восток европейской территории страны.

Норма второй половины августа для Москвы — это плюс 5–10 градусов по ночам и примерно 15–20 градусов днём, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше, — сказала Паршина...