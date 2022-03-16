Религиозный канал «Спас» заблокировали на YouTube

Видеоплатформа YouTube закрыла аккаунт православного канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Отмечается, что теперь «Спас» переходит на видеохостинг RuTube, а также будет вести свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Православный телеканал «Спас», на чей канал на видеохостинге YouTube было подписано более одного миллиона человек, был заблокирован, переходит в видеохостинг RuTube, — отметила пресс-служба.

14 марта Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к ранее ставшим недоступными YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». По мнению РКН, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Ранее представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.