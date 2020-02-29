Межрелигиозный совет России предложил ввести уроки нравственности в школах. Не исключено, что такая практика должна быть применена и в вузах, заявил верховный муфтий страны, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.
По его словам, инициатива была одобрена на объединённом заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета в Москве. Мероприятие проходило под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
Основы традиционных религиозных культур и история традиционных конфессий у нас уже преподаётся, <...> а сейчас вот уроки нравственности пора вводить. Не Закон Божий, а уроки нравственности: как с родителями обходиться, как со сверстниками, с котёнком, с окружающей средой, — рассказал Таджуддин.
Предполагается, что вести занятия будут представители всех традиционных конфессий.
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре. Это необходимо, чтобы воспитывать эстетические вкусы с детства, заявил он.
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