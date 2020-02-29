https://static.news.ru/photo/7f9dceb4-5aeb-11ea-966f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Межрелигиозный совет России предложил ввести уроки нравственности в школах. Не исключено, что такая практика должна быть применена и в вузах, заявил верховный муфтий страны, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.

По его словам, инициатива была одобрена на объединённом заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета в Москве. Мероприятие проходило под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передаёт РИА Новости.

Основы традиционных религиозных культур и история традиционных конфессий у нас уже преподаётся, <...> а сейчас вот уроки нравственности пора вводить. Не Закон Божий, а уроки нравственности: как с родителями обходиться, как со сверстниками, с котёнком, с окружающей средой, — рассказал Таджуддин.

Предполагается, что вести занятия будут представители всех традиционных конфессий.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре. Это необходимо, чтобы воспитывать эстетические вкусы с детства, заявил он.