Религиовед предрёк схиигумену Сергию открытую конфронтацию с церковью

https://static.news.ru/photo/989ced4e-b092-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрещённый в служении схиигумен Сергий (Романов) решился на открытый конфликт с церковными властями. В ситуацию могут вмешаться и силовые структуры, считает религиовед Роман Силантьев.

По предварительным данным, в Среднеуральском женском монастыре начали круглосуточно дежурить казаки по просьбе самого монаха. Его обвиняют в захвате власти в обители и самовольном отстранении законной игуменьи Варвары (Крыгиной). Сейчас богослужения совершает и помогает настоятельнице клирик Ново-Тихвинского женского монастыря протоиерей Георгий Викторов, говорится на сайте Союза православных журналистов.

У схиигумена Сергия (Романова) есть какие-то адепты, они могут считать себя и казаками, и действительно ими являться <...> Пока особых групп поддержки не наблюдалось — может быть, они ждут. Но отказ покинуть монастырь, который ему не принадлежит и в котором он сейчас находится незаконно, отказ выполнять указания правящего архиерея, это уже прямой шаг к конфронтации, — считает Силантьев.

Однако эксперт затруднился назвать хотя бы примерное число последователей схиигумена Сергия.

В региональной епархии призывают молиться о вразумлении монаха. Кроме того, ему дали время исправиться до 26 июня — следующего заседания церковного суда. В РПЦ надеются, что Романов изменит отношение к своим поступкам и придёт к покаянию.

Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие. В монастырь, тем не менее, 17 июня прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.

Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в у словиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.

Монаха приехали поддержать несколько известных людей. Например, артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и нападающий хоккейного клуба КХЛ «Автомобилист» Павел Дацюк.