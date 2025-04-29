Религиовед объяснила, что можно и нельзя делать на Радоницу Религиовед Фоминых рассказала, что на Радоницу нельзя оставлять еду на могилах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Радоницу, день поминовения усопших, важно соблюдать церковные традиции, напомнила в беседе с 360.ru академический руководитель программы аспирантуры по профессиональной педагогике РЭУ имени Г. В. Плеханова, религиовед Наталия Фоминых. По ее словам, оставлять еду и напитки на могилах — не является частью православной культуры.

Считается, что оставлять еду — это не церковная традиция, но у народа так повелось — оставлять милостыню, особенно в России. А вот алкогольные напитки никогда не входили в церковную традицию поминовения усопших, — объяснила эксперт.

Фоминых отметила, что Радоница празднуется после Пасхи, символизируя радость о воскресении Христа и надежду на вечную жизнь усопших. Рекомендуется посещать могилы близких, зажигать свечи и молиться, а также делать пожертвования для малоимущих.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал, что в Радоницу важным является не посещение кладбищ, а молитва и духовная связь с теми, кого рядом уже нет, рассказал. Он подчеркнул, что день поминовения усопших не является днем скорби — это день радости о Воскресении Христовом.