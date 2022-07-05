Ректора московского вуза обвинили во втором эпизоде мошенничества Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинение во втором эпизоде мошенничества

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау

Следователи управления МВД по Москве могут вменить второй эпизод мошенничества ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау. Следствие установило, что глава московского вуза мог украсть порядка 20 млн рублей в ходе реализации национального проекта «Образование», пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что в рамках первого эпизода Мау совместно с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковой и заместителем директора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком обвинили в в хищении более 20 млн рублей. При этом триумвират трудоустроил в вуз 12 сотрудников Минпросвещения.

Второй эпизод дела о мошенничестве также связан с мнимым трудоустройством сотрудника Минпросвещения.

Кроме того, сейчас следователи ведут работу по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении нацпроекта «Образование» на общую сумму порядка 20 млн рублей. Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 млн рублей, — заключил собеседник агентства.

Ранее Мау отправили под домашний арест до 7 августа. В Тверском суде Москвы сообщили, что показания против него дала Ракова, по делу которой «о мошенничестве в крупном размере» и проходит Мау.