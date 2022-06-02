Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с Евровидением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов сравнил Болонскую систему образования с Евровидением, об этом он заявил на заседании Российского союза ректоров, передает РИА Новости. По его словам, у России нет желания участвовать в «образовательном шоу». Он также призвал создавать российскую систему высшего образования, которая работала бы на благо государства.

Скажу свое мнение, все же занимаюсь образованием, у меня четвёртый университет уже, мы сейчас в зоне общеевропейского высшего образования — это образовательное Евровидение. Вот и задайте себе вопрос, хотели бы вы участвовать в образовательном Евровидении? Это что касается правовой стороны вопроса, — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует относиться как к прожитому этапу. Будущее, по его мнению, за «нашей российской уникальной» системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.