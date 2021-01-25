Ректор ВШЭ рассказал, когда можно будет отказаться от ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/505d9122-5f98-11eb-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно будет через 15 лет, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, на замену экзамену может прийти портфолио школьника, сформированное на основе блокчейн-технологии, которая уже существует.

Вопрос в том, что на неё должен возникнуть общественный спрос. Думаю, к концу этого десятилетия мы увидим первые независимые оценки знания и фирмы, которые занимаются этим конкретно. Лет через 15 мы сможем вполне уверенно говорить о замене ЕГЭ объёмным измерением достижений и потенциала личности каждого человека, — отметил он.

Кузьминов подчеркнул, что такое портфолио нельзя будет фальсифицировать. Собирать необходимую информацию, добавил ректор, можно с шестого класса, когда ученики начинают принимать участие в олимпиадах, заниматься волонтёрством или одерживать победы в спортивных соревнованиях, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система ЕГЭ порою вызывает справедливую критику. Тем не менее имеются и плюсы, в том числе — рост случаев поступления в ведущие вузы страны подростков из регионов.