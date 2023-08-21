Ректор ВШЭ предложил перейти на подачу документов через «Госуслуги» Ректор ВШЭ Анисимов предложил подавать документы в вузы только через «Госуслуги»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Никита Анисимов

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов на пресс-конференции 21 августа заявил, что российским университетам нужно как можно скорее полностью перейти на подачу заявлений на поступление через «Госуслуги». По его словам, этот вопрос он обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко во время его недавнего визита в университет.

Чем скорее прием будет только через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг. — NEWS.ru), тем скорее мы начнем работать с этой системой по-настоящему серьезно, без всяких «если». И тем меньше у нас будет проблем летом, — сказал Анисимов.

По его словам, сейчас система работает неидеально: возникают проблемы с нестыковкой данных абитуриентов, случаются сбои.

Абитуриенты российских университетов могут подавать документы через сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» с 2020 года. Появившейся возможностью в первый год воспользовались более 20 тысяч человек, было подано около 70 тысяч заявлений. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, при таком формате поступления можно не подавать оригиналы документов, если данные прошли подтверждение в сервисе. Сейчас к сервису подключены практически все вузы России.