Ректор ВШЭ пообещал не наказывать задержанных на акциях студентов

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Высшая школа экономики не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателям, заявил ректор Ярослав Кузьминов. По его словам, вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы.

Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест, или получил штраф за участие в несогласованных акциях — они уже наказаны по решению суда, — говорится в обращении ректора на сайте вуза.

Кузьминов сообщил, что сейчас наблюдаются попытки расколоть ВШЭ, при этом он выразил уверенность, что университету по силам объединять людей с самыми разными политическими позициями.

Университет — это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и «автоматической мобилизации», — подчеркнул он.

Ректор ВШЭ также заявил, что ответственность за свои действия вне университета студенты и преподаватели должны нести самостоятельно, вуз не может и «не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций».

Как писал NEWS.ru, арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не работала в учебном заведении по трудовому договору и не является штатным сотрудником вуза. Она должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля у студентов магистратуры в рамках гражданско-правового договора. Преподавательница была арестована на 14 суток и сделать этого не сможет. В связи с её арестом вуз в одностороннем порядке принял решение о расторжении договора ГПХ, потому что перенести её занятия не представляется возможным из-за «интенсивного учебного плана».

Несогласованные акции протеста прошли в крупных российских городах, включая Москву, 23 и 31 января.