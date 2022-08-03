Ректор столичного вуза признался в мошенничестве Ректор «Шанинки» Зуев признался в мошенничестве и возместил ущерб

Фото: Скриншот с видео пресс-службы суда/АГН «Москва»

Сергей Зуев (в центре)

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношение ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева подходит к концу, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в суде. Собеседник агентства уточнил, что обвиняемый признался в содеянном, возместил ущерб, а также сдал своих соучастников. Ввиду полного признания вины Тверской суд столицы может смягчить меру пресечения с ареста на домашний арест.

В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием, — говорится в сообщении.

Напомним, что в СИЗО Зуев оказался из-за обвинений по делу, которое в СМИ получило название «дело Раковой» — по фамилии другого фигуранта, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Самого Зуева обвинили в мошенничестве: по версии следствия, он был в сговоре с Раковой и принимал участие в заключении фиктивных трудовых договоров сотрудников Минпросвещения с РАНХиГС для получения ими зарплаты.

История с трудоустройством в РАНХиГС — только один из эпизодов дела. Также следствие считает, что Марина Ракова заключала фиктивные трудовые договоры Фонда новых форм развития образования с несколькими другими фигурантами.

Таким образом Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи предположили, что 68-летний ученый украл более 20 млн рублей при исполнении договоров между вузом и Фондом новых форм развития образования.

9 июня второй кассационный суд признал незаконным помещение Зуева под стражу.