Ректор СПбГУП посоветовал студентам-антипрививочникам школу шарлатанов

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Сбежавшие из Республиканского психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии ранили санитара. Об этом сообщил Минздрав республики в Instagram.

В отделении находилось 59 человек, 7 из которых сбежали. На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера. <...> Пострадавших нет, поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник (санитар). Ему...