Ректор СПбГУП посоветовал студентам-антипрививочникам школу шарлатанов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:12, 21 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что отрицающим науку и вакцинацию не стоит получать высшее образование. Им больше, по его словам, подойдёт школа шарлатанов или профтехучилище, сообщил «Подъём».
Если человек отрицает науку, какой университетский диплом? Ему надо в школу шарлатанов, на курсы повышения квалификации колдунов и т.д. Университетское образование предполагает фундаментальность, и университеты отличаются от ПТУ тем, что должно быть фундаментальное видение мира, люди должны понимать, что происходит. А если такие вот вопиющие непонимания, наверное, студенту лучше оканчивать техникум или профтехучилище, — сказал Запесоцкий.
Ранее он рассказал, что ковид-диссиденты не должны иметь право на диплом вуза, хотя мыслить по-своему могут. Также в заявлении СПбГУП говорится о невежестве тех, кто отказывается от прививки без медицинских показаний.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил недопустимость принудительной вакцинации студентов от коронавируса.