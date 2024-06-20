Ректор РГГУ подтвердил информацию о досрочной отставке Ректор РГГУ Безбородов покинет свой пост с 21 июня

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Безбородов

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве Александр Безбородов сообщил ТАСС, что покинет свой пост с 21 июня. Он заверил, что уходит с должности исключительно по собственному желанию. В начале июня появилась информация о его досрочной отставке.

Да, действительно [покидаю пост ректора РГГУ]. Все по собственной инициативе, — сказал он.

5 июня Безбородов заявил, что не получал распоряжений от Минобрнауки насчет досрочного ухода с поста. Контракт с учебным заведением заключен до ноября 2024 года, отметил он. В пресс-службе вуза подтвердили, что слухи о скорой смене руководителя не соответствуют действительности.

Ране появилась информация, что Безбородов досрочно уйдет с должности ректора. По словам четырех источников, вуз может возглавить «опытный федеральный чиновник». Одной из ключевых причин перемен назвали ухудшение показателей университета. Так, в 2023 году он занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX. При этом в 2021-м вуз был на 45-й строчке.

В апреле вокруг РГГУ разгорелся скандал из-за философа Ивана Ильина, оправдывавшего фашизм. Студенты требовали убрать его имя из названия учебно-научного центра при вузе. При этом мысли философа неоднократно цитировал президент РФ Владимир Путин, а самого Ильина называл одним из самых близких ему философов.