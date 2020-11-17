Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fb3826e8-28d4-11eb-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау заболел COVID-19.

Ректор чувствует себя хорошо, инфекция протекает у него в лёгкой форме. Мау перешёл на режим самоизоляции, но при этом продолжил работу, свои обязанности он будет выполнять в удалённом формате. Об этом ТАСС рассказал представитель учебного заведения.

Представитель РАНХиГС добавил, что коронавирус не помешал Мау принять участие по видеосвязи в заседании совета Российского союза ректоров. Мероприятие прошло 17 ноября.

16 ноября стало известно, что коронавирус выявили у министра транспорта РФ Виталия Савельева. Глава Минтранса ушёл на самоизоляцию. Как передавал NEWS.ru, исполнять обязанности министра во время его болезни будет руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

По данным на 17 ноября, в России выявлено 22 410 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 442 человека, что оказалось антирекордом для РФ за всё время пандемии.