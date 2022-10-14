С ректора РАНХиГС Мау сняли обвинения по делу о мошенничестве РБК: с ректора РАНХиГС Мау сняли обвинения по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мау

Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к вузу. При этом об основании такого решения не сообщается. Адвокат Мау также не комментирует ситуацию.

Он [Владимир Мау] ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день, — сказал собеседник агентства.

В июне в рабочем кабинете Владимира Мау прошли обыски, сам ректор был отправлен под домашний арест. В начале августа его отпустили под подписку о невыезде. Мау обвинялся в хищении у вуза 21 млн рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело напрямую связывали с «делом Раковой».

В конце августа Мау и другим фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом сам ректор академии вину не признал.

Расследование по делу Раковой ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ.