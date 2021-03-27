Ректор назвал дату начала приёмной кампании в МГУ

https://static.news.ru/photo/9cb69e20-8fb7-11eb-9769-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приёмная кампания в Московском государственном университете им. Ломоносова пройдёт преимущественно в дистанционном формате, рассказал ректор учреждения Виктор Садовничий.

По его словам, абитуриенты смогут подать документы в вуз с 20 июня.

Приём документов 20 июня начинается. Количество направлений можно указать в этом году пять, вы можете указать в заявлении пожелание своего поступления до пяти научных направлений. Количество согласий на зачисление — не более четырёх: это уже когда вы сдадите экзамены, вы должны дать согласие на количество заявлений, не более четырёх, — сказал он в ходе виртуального дня открытых дверей университета, запись которого опубликована на сайте МГУ.

Ректор рассказал, что подать документы можно из любой точки мира по номеру телефона. Кроме того, есть возможность дистанционно проконсультироваться с приёмной комиссией.

В течение приёмной кампании абитуриент получает возможность отслеживать статус своих документов в личном кабинете.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году вузы получили право организовать набор сразу по нескольким родственным специальностям и не проводить конкурс по каждому отдельному направлению. Сначала студентов могут набирать на факультет, а после I–II курса распределять по специальностям.

Школьникам даётся право выбирать третий предмет для поступления на своё усмотрение. До этого выпускники подавали в приёмную комиссию результаты по русскому языку и профильному предмету, а третий вуз уже назначал сам. Для выпускников колледжей или других вузов учебные заведения будут сами устанавливать вступительные экзамены. Раньше эти категории сдавали экзамены наравне со школьниками.