Ректор МИРЭА рассказал об угрозе дипфейков для национальной безопасности Ректор РТУ МИРЭА Кудж: дипфейки могут представлять угрозу для безопасности страны

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Дипфейки могут использоваться в мошеннических целях и для вымогательства, а также представлять угрозу безопасности страны, сообщил Lenta.ru ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж. Так, например, поддельные заявления главы государства с использованием дипфейков могут нанести урон национальной безопасности, создав провалы на фондовом рынке и панику среди населения, а также ажиотажный спрос на те или иные товары или услуги, считает, ученый. По его словам, в российском обществе назрел вопрос повышения киберграмотности населения.

Дипфейки представляют собой быстрорастущую проблему, которая потребует постоянных изысканий — как предотвратить их использование преступниками. В настоящее время остро назрел вопрос повышений киберграмотности населения и подготовки высококвалифицированных специалистов, способных бороться с дипфейками на системной основе, — сказал специалист.

Эксперты университета отмечают, что дипфейки могут использоваться для взлома девайсов с аутентификацией по лицу и для фальсификации видео или фото с изобличающими конкретных людей действиями. Дипфейки также могут применяться при финансовом вымогательстве, Так, злоумышленники могут могут сфальсифицировать фотографии или видео в изобличающей манере и затем вымогать у жертвы деньги. Также они могут использоваться при мошенничестве с данными высокопоставленных лиц — к примеру, преступники могут сымитировать видеозвонок от гендиректора компании бухгалтеру с поручением перевести средства на счет аферистов, отметили ученые РТУ МИРЭА.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее заявил, что злоумышленники в настоящее время редко используют дипфейки. Однако такой вид информационной войны возможен уже в ближайшее время, отметил он в кулуарах Восточного экономического форума.