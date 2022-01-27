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Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой: фото
Общество

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой: фото

12:46, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В МГУ отпраздновали День студента, по традиции угостив учащихся медовухой. Пряный напиток разливал лично ректор МГУ Виктор Садовничий. Специально к празднику было приготовлено 600 литров душистого слабоалкогольного напитка. Медовуха делается по собственному рецепту Виктора Садовничего, который ректор держит в секрете. О том, как это было, смотрите с галерее NEWS.ru.

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Садовничий поздравил студентов медовухой

Сергей Булкин/NEWS.ru

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