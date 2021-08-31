Ректор МГУ Садовничий назвал требования к иностранным студентам
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:23, 31 августа 2021
Виктор СадовничийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Приезжающим из-за рубежа студентам нужно будет пройти карантин и обследования. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, передаёт РИА Новости.
Наша страна приняла решения, независимо от локдауна в той стране [откуда приехал студент], можно приехать, только пройти карантин, обследования, — сообщил Садовничий.
Он уточнил, что в МГУ обучаются около 12 тысяч студентов из других стран. Учащиеся, которых не выпускают из стран из-за локдауна, смогут начать заниматься дистанционно.
Ранее Садовничий сообщил, что Союз ректоров России не собирается требовать от вузов ограничить допуск к очному обучению для невакцинированных от COVID-19 студентов.
Как начнётся учебный год в вузах, рассказали в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности.