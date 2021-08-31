Ректор МГУ Садовничий назвал требования к иностранным студентам

Приезжающим из-за рубежа студентам нужно будет пройти карантин и обследования. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, передаёт РИА Новости.

Наша страна приняла решения, независимо от локдауна в той стране [откуда приехал студент], можно приехать, только пройти карантин, обследования, — сообщил Садовничий.

Он уточнил, что в МГУ обучаются около 12 тысяч студентов из других стран. Учащиеся, которых не выпускают из стран из-за локдауна, смогут начать заниматься дистанционно.

Ранее Садовничий сообщил , что Союз ректоров России не собирается требовать от вузов ограничить допуск к очному обучению для невакцинированных от COVID-19 студентов.

Как начнётся учебный год в вузах, рассказали в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности.